Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση βρέθηκαν στο Θέατρο Μικρό Χορν με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το 5ο Βήμα».

Tο ζευγάρι απόλαυσε τη βραδιά, ποζάροντας χαμογελαστό στον φακό και χαρίζοντας μια ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση.

Ο ηθοποιός επέλεξε ένα casual, urban look, με μπορντό bomber μπουφάν, ενώ η Σίσσυ Τουμάση κινήθηκε σε πιο κλασική γραμμή, επιλέγοντας total black σύνολο με μαύρο παλτό, μαύρο top και τζιν.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε επίσης με τον Θάνο Τοκάκη, με τους τρεις τους να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποδεικνύοντας ότι η βραδιά ήταν ταυτόχρονα επαγγελματική και φιλική.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την παράσταση «Το 5ο Βήμα», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Χρυσανθόπουλου, με πρωταγωνιστές τον Θάνο Τοκάκη και τον Παντελή Δεντάκη, η οποία ξεχωρίζει για τη σύγχρονη και ιδιαίτερη θεατρική της πρόταση.

