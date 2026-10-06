Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση διανύουν μΊα από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Η ηθοποιός διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη, με το ζευγάρι μέχρι στιγμής να έχει επιλέξει να κρατήσει την ευχάριστη είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μην έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Η εγκυμοσύνη έγινε αντικείμενο σχολιασμού στην avant-première της ταινίας «Η βαλίτσα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Αργύρης Πανταζάρας. Η Σίσσυ Τουμάση έδωσε το «παρών» στο πλευρό του συζύγου της, επιλέγοντας μια φαρδιά μπλούζα, η οποία κάλυπτε την κοιλίτσα της. Οι δυο τους, άλλωστε, έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή σε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις πολλές δημόσιες αναφορές στη σχέση τους.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση παντρεύτηκαν πριν από περίπου τρία χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα γάμο που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έγινε γνωστός εκ των υστέρων. Η σχέση τους έχει βασιστεί όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο στη συντροφικότητα, αλλά και στην κοινή τους αγάπη για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και στην επιθυμία τους να συνεργάζονται καλλιτεχνικά.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση θα περάσουν σύντομα σε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά ως γονείς.

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