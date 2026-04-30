Στην εκπομπή “Super Κατερίνα” μίλησε ο γνωστός επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος και αναφέρθηκε στις έντονες στιγμές που έζησε με μεγάλους καλλιτέχνες, στην οικονομική του κατάρρευση, αλλά και στα πρόσωπα που τον στήριξαν στα δύσκολα. Παράλληλα, θυμήθηκε τη γνωριμία του με τον Νότη Σφακιανάκη και τις επαφές που είχαν κάνει για μια ενδεχόμενη συνεργασία.

«Έχει μια άποψη δικιά του και δεν μπορείς να τον πιέσεις, να του επισυνάψεις κάτι. Είναι σ’ όποιον αρέσει, σ’ όποιον δεν αρέσει ο Σφακιανάκης. Εγώ την πρώτη επαφή που είχα μαζί του, όταν ακόμα δεν είχε γίνει φίρμα… Του λέω «Νότη», με λέει «Μεγάλο», του λέω «Θα ‘ρθεις; Θα το φτιάξουμε;». «Εντάξει» μου λέει, «να ‘ρθω, θα συνεννοηθούμε».

Του λέω «Δε θα συνεννοηθούμε! Θα ‘σαι σ’ αυτό το μαγαζί και θα το κάνεις εσύ όπως θες». Μου λέει «Γιατί;» Λέω «Γιατί ό,τι κάνεις εσύ, εμένα δε μ’ αρέσει!». Μου λέει «Και τι με πήρες;» «Γιατί αρέσεις στον κόσμο» του λέω, «ρε Νότη», είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Μιλώντας για τις σχέσεις του με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Μιλάω μαζί της. Όσο περνάνε τα χρόνια βαραίνουμε, αλλά ξέρει, μιλάει, σταθερή είναι η φωνή της. Δεν έχει την όρεξη αυτή που είχε, να βγει και να… Αλλά είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη», είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Επίσης αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο της οικονομικής του καταστροφής, λέγοντας: «Και το σπίτι έχασα και μαγαζιά έχασα. Την αξιοπρέπειά μου δεν έχω χάσει. Απελπίστηκα σε κάποια στιγμή, δεν ήξερα τι να κάνω».

«Πάντα η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου, τα παιδιά μου συνήθως. Και φίλοι, πολλοί φίλοι. Να πούμε… κι ακόμα οι φίλοι μου δεν μου γυρίσανε την πλάτη», είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

