Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Καλημέρα» της Κυριακής 11 Οκτωβρίου ήταν ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος στο παρελθόν μεσουράνησε στη νυχτερινή Αθήνα έχοντας συνεργαστεί στενά τόσο με την Άννα Βίσση όσο και με τον Νίκο Καρβέλα, τοποθετήθηκε για την πρόσφατη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Όπως σημείωσε, ο Γιάννης Κούστας είναι το πρόσωπο που διαθέτει τη δύναμη να δώσει άμεσα τέλος σε αυτή την αντιπαράθεση, βάζοντας οριστικό τέλος στον «πόλεμο» των τελευταίων ημερών.

«Έχουμε συνεργαστεί και με τους δυο. Τα ξέρω και τα δυο παιδιά πολλά χρόνια. Τα αγαπάω και τα δυο. Θα πω τη γνώμη μου για το πώς φτάσανε εδώ. Χρόνια τώρα, ο Καρβέλας ήταν πάντα ή σε μαγαζιά ή σε συναυλίες ή οπουδήποτε, δίπλα στην Άννα και το πιο χαρακτηριστικό ήταν να ανεβαίνει πάνω να λένε ένα τραγούδι, να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται και να χειροκροτάει ο κόσμος.

Τώρα το πώς έγινε να μην είναι ο Καρβέλας στη μεγάλη συναυλία…Βεβαίως, για την Άννα ήταν ένα όνειρο ζωής. Έχει προσφέρει πολλά το κορίτσι, είναι η μεγάλη σταρ, η σούπερ σταρ της Ελλάδος. Της δόθηκε η ευκαιρία να πάει σε αυτή τη συναυλία με 100.000 κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας μάνατζερ. Έπρεπε ένας που έχει πολλά λεφτά να αναλάβει τα έξοδα.

Ο κύριος Κούστας πιστεύω, ότι επειδή βλέπει ότι κάνει η γυναίκα του παρέα με την Άννα, τους είπε να κάνουν τη συναυλία, χωρίς να ξέρει που θα μπλέξει ο άνθρωπος. Ο κύριος Κούστας είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος και επιχειρηματίας και απ’ ότι ακούω είναι και καλός άνθρωπος. Αυτό που θέλω να του πω – δεν ξέρω αν πρέπει – είναι κάτι για τον Καρβέλα για να καταλάβει με τί έχει να κάνει.

Ήταν καλοκαίρι, κάναμε την πρόβα τζενεράλε, είχε πάει πέντε το πρωί και την επόμενη μέρα ξεκινάγαμε. Το πρόγραμμα ήταν Βίσση – Καρβέλας. Ήρθε ο Καρβέλας 5 το πρωί και μου λέει, “Φεύγω”, “Ναι” του λέω, “Να πας να ξεκουραστείς”. Και μου απαντάει, “δεν κατάλαβες, φεύγω, πάω Αγγλία. Δεν είμαι καλά, δεν έχω να προσφέρω κάτι” και του λέω, “Φύγε, να μη σε πληρώνω τουλάχιστον” και γυρνάει και μου απαντάει, “Δε κατάλαβες φίλε, κι εγώ τι θα τρώω στην Αγγλία; Τα λεφτά θα τα παίρνω”. Τον ρώτησα αν το είπε στην Άννα και μου απάντησε όχι. Πήγαμε και της το είπαμε μαζί και γελάσαμε…» είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

«Ο καλλιτέχνης είναι άλλο πράγμα…Θέλω να πω και να παρακαλέσω τον κύριο Κούστα, είναι δυο παιδιά που αγαπιούνται, είναι χρόνια μαζί, έχουν παιδί και εγγόνια, να δώσει τόπο στην οργή και να σταματήσει τα δικαστήρια. Εγώ μίλησα με τον Νίκο, την Άννα δεν την πήρα γιατί δεν ήθελα. Δεν είπα κάτι συγκεκριμένο με τον Νίκο, αλλά αυτή η δουλειά πρέπει να σταματήσει τώρα, σήμερα.

Όσο ανοίγει αυτή η βεντάλια, δεν είναι καλό για κανέναν. Ας δώσει τόπο στην οργή ο κύριος Κούστας. Εύκολο είναι να τελειώσει, αν θέλει ο κύριος Κούστας, σταματάει τον δικηγόρο, σταματάει αυτό που έγινε και τέλος…Ο Καρβέλας είναι λιγάκι παράξενος, αλλά είναι μάγκας, είναι λεβέντης… Δε θέλω να πω τι είπαμε. Έχει τις ιδιορρυθμίες του, έχει πολλά, έχει παράξενα, αλλά είναι καλλιτεχνάρα…Είναι καλό παιδί. Και η Άννα βρήκε μια ευκαιρία, της είπαν κάποια πράγματα και τα δέχτηκε. Έγινε αυτό το κακό, ας είναι μέχρι εδώ…Στο χέρι του κυρίου Κούστα είναι» πρόσθεσε.

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