Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος μίλησε ζωντανά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα, σχολιάζοντας την πρόσφατη έξωση από την πολυτελή βίλα του στη Γλυφάδα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο επιχειρηματίας είχε χάσει την κατοικία του σε πλειστηριασμό πριν από περίπου δύο χρόνια.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα: «Είμαστε 400–500 χιλιάδες άνθρωποι στην ίδια κατάσταση. Κανείς δεν ασχολείται με εμάς. Διεκδικώ τα αυτονόητα, θέλω και το μαγαζί μου στο Κολωνάκι πίσω.

Μου τα πήραν άδικα. Δεν έγινε επειδή είμαι ωραίος! Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ακόμη ένα δικαστήριο. Δεν τους έφτασαν όσα μου πήραν, ήθελαν κι άλλα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στιγμή της έξωσης, περιέγραψε με λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

Eίπε ότι βρισκόταν στον όροφο και ετοίμαζε καφέ όταν άκουσε να μπαίνουν μέσα. Πρόλαβε να φωνάξει και να κατέβει. «Κάλεσα την αστυνομία ο ίδιος», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξε την πόρτα με τον τρόπο που ένιωσε πως θα αποτρέψει την εισβολή και φώναξε στους παρευρισκόμενους να πάνε πίσω.

Όταν ο διοικητής έφτασε και του ζήτησε να παραδώσει ό,τι κρατούσε, ο Παπαργυρόπουλος είπε ότι έδωσε «πέντε φάσκελα» και σκηνοθέτησε τη χειρονομία του λέγοντας «πάρτε τα ρε». Κατά την περιγραφή του, στη συνέχεια οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα του σπιτιού.

