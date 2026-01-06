Σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, είναι η επίσημη θρησκευτική γιορτή των Φώτων, ή αλλιώς, τα Θεοφάνεια, τα οποία αναφέρονται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι λοιπόν ανά την Ελλάδα χιλιάδες κόσμος βουτά στα παγωμένα νερά της θάλασσας προκειμένου να πιάσει τον ιερό σταυρό, ανάμεσά τους, και ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δείχνει τον Αργύρη Παραργυρόιπουλο να βουτά στη θάλασσα και τα παγωμένα νερά της παραλίας της Γλυφάδας, μαζί με τους υπόλοιπους νεαρούς και να περιμένει να πέσει ο ιερός σταυρός στη θάλασσα.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε, εντυπωσιασμένος με το θάρρος του επιχειρηματία: «Παιδιά δεν είναι και νέος, είναι πάνω από 70 ο Αργύρης, κοιτάχτε πώς βουτάει! Το βλέπετε εδώ. Δεν ξέρω αν τον έπιασε τον σταυρό. Αυτοί είναι κανονικοί κολυμβητές».

