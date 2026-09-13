Ο δύο ετών γιος της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού φαίνεται πως αρχίζει από μικρός να εξερευνά διάφορες δραστηριότητες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από την επίσκεψή τους σε χώρο πυγμαχίας, όπου βρέθηκε μαζί με τον μικρό και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Στο στιγμιότυπο, ο γιος του γνωστού ζευγαριού εμφανίζεται να περιφέρεται στον χώρο φορώντας στολή πυγμάχου, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νέα αυτή εμπειρία.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για την πρώτη επαφή του μικρού με την πυγμαχία ή αν η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί την αρχή ενός νέου χόμπι.

Η μητέρα του, πάντως, θέλησε να μοιραστεί τη χαριτωμένη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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