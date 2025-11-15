Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το όνομα του Γιώργου Λιάγκα συζητήθηκε στην εκπομπή του Open, Ραντεβού το ΣΚ, το Σάββατο 15/11, εξαιτίας του εξώδικου που έστειλε στον Λάκη Λαζόπουλο, αλλά και για το ρόλο που έπαιξε στην κόντρα του Χάρη Λεμπιδάκη με τον Κώστα Τσουρό.

Η Άρια Καλύβα επισήμανε, σχολιάζοντας το ζήτημα με το εξώδικο: «Ο Γιώργος Λιάγκας “πουλάει”. Μιλάει ο Γιώργος. Βλέπεις όμως ότι κάποια στιγμή το παρατραβάνε κάποιοι. Σε κάθε δήλωση που ρωτούν για τα τηλεοπτικά, λένε “πες μας για τον Γιώργο Λιάγκα”, για τα θεατρικά “πες μας για τον Γιώργο Λιάγκα”. Ο Γιώργος Λιάγκας πια πηγαίνει με όλα, έχει γίνει η Coca Cola της τηλεόρασης».

Τότε, η Ιωάννα Μαλέσκου πήρε το λόγο και τόνισε: «Χρόνια τώρα αυτή είναι η τακτική του, έχει αυτόν τον τρόπο και μέσα από την εκπομπή του να “ανακατεύει τη σούπα”, να συνεχίζει και να μη βάζει ένα τέλος, να τοποθετείται και να είναι και καυστικός κάποιες φορές. Νιώθω ότι με την πόλωση αυτή ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Λάκη Λαζόπουλο πρέπει να πάρουμε κάποια θέση. Εγώ δεν θα πάρω τη θέση κανενός, απλώς παρατηρώ, γιατί δεν γνωρίζω και παραπάνω πράγματα. Από την άλλη νιώθω ότι και ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι ο άνθρωπος που λες ότι “κάθεται στα αυγά του”».

Η Άρια Καλύβα συνέχισε: «Το πυροδοτεί κι ο ίδιος ο Γιώργος καθημερινά μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα. Να θυμίσουμε όμως – γιατί κάποιοι το ξεχνάνε κάποιες φορές – ότι ο τηλεοπτικός αέρας είναι δανεικός, δεν ανήκει σε κανέναν, και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται κατάχρηση του τηλεοπτικού αέρα».

Για το θέμα με το Χάρη Λεμπιδάκη και το γεγονός ότι χαρακτήρισε ψεύτη τον Κώστα Τσουρό, δήλωσε: «Ο Γιώργος διατείνεται ότι κάνει ρεπορτάζ και στην προκειμένη περίπτωση δεν έκανε τίποτα. Τελευταία, ο Γιώργος Λιάγκας “καρφώνει” και τσακώνεται με όλους τους φίλους του. Θα ήθελα να μας πει κάποια στιγμή πώς ορίζει την έννοια της φιλίας. Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι άφιλος. Αν είναι έτσι ο φίλος Γιώργος, φαντάσου πώς θα είναι ο εχθρός».

govastiletto.gr – Άρια Καλύβα: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από το Πρωινό με τον Λιάγκα – «Λειτούργησαν υπονομεύτηκα…»