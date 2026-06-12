Η Άρια Καλύβα μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη φετινή σεζόν της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν μια χρονιά που τη γέμισε επαγγελματική ικανοποίηση.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική περίοδο ως μια «χρονιά τηλεοπτικής αυτογνωσίας», τονίζοντας ότι δεν της αρέσει η στασιμότητα, καθώς, όπως είπε, όλα τα χρόνια της πορείας της έχει μάθει να λειτουργεί με νοοτροπία πρωταθλητισμού και να διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, απάντησε σε όσους την επέκριναν για προηγούμενες δηλώσεις της σχετικά με την εκπομπή, υποστηρίζοντας πως απλώς εξέφρασε την πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε, τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης αποτυπώνονταν καθημερινά στους πίνακες μέτρησης και δεν αποτελούσαν προσωπική εκτίμηση.

Η ίδια στάθηκε επίσης, στο περιεχόμενο της εκπομπής, σημειώνοντας ότι η ψυχαγωγική προσέγγιση ήταν αρκετά «light», ενώ θεώρησε πως τα θέματα επικαιρότητας δεν καλύπτονταν με την ένταση και τη βαρύτητα που θα επιθυμούσε.

«Είπα την αλήθεια», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι οι τοποθετήσεις της βασίζονταν σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές αιχμές.

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