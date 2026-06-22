Η Άρια Καλύβα μίλησε στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA όπου ρωτήθηκε για την αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη από τον ΑΝΤ1 από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η δημοσιογράφος ωστόσο, δεν δίστασε να κάνει την επίθεσή της στον Γιώργο Λιάγκα, παρόλο που έχει δηλώσει πως θα γυρνούσε στο πάνελ του.

«Η αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη από το Πρωινό είναι βούληση του Λιάγκα. Όχι μόνο του ΑΝΤ1. Έπρεπε να το σκεφτεί καλύτερα γιατί είναι και φίλος του. Κακώς ο Πάνος περίμενε συμπεριφορά φίλου από τον Λιάγκα που δηλώνει άφιλος», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος με τον δικό της αιχμηρό τρόπο.

Βέβαια, να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι η μόνη αποχώρηση από το Πρωινό.

Όσον αφορά τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο STAR, σχολίασε: «Περιμένω με ανυπομονησία τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Ο Δημήτρη Αλεξάνδρου μου θυμίζει τον Βασάλο στα πρώτα του βήματα με τη διαφορά που ο Κωνσταντίνος είναι συμπαθητική φυσιογνωμία και έχει εξελιχθεί πολύ. Ο Αλεξάνδρου είναι αδιάφορος, δεν θα αφήσει αποτύπωμα».

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Γιώργο Λιάγκα και την «κόντρα» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Άρια Καλύβα δήλωσε: «Ο Λιάγκας έπρεπε να αντιμετωπίσει στον αέρα τον Αρναούτογλου, όχι να βγάλε νύχια την επόμενη ημέρα. Έπρεπε να έχει την εντιμότητα να τον αντιμετωπίσει στον αέρα, κάτι που δεν έκανε».

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