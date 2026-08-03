Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης περιοδείας της «Eternal Sunshine Tour», η Ariana Grande προτίθεται να αποσυρθεί προσωρινά από τη δημοσιότητα. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της στο περιοδικό People, η σταρ της pop επιθυμεί να ξεκουραστεί, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο έντονης προβολής και συνεχών σχολίων που δέχτηκε σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και την κατάσταση της υγείας της.

«Η Ariana θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή μόλις ολοκληρώσει την περιοδεία της. Ανυπομονεί να κλείσει αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και χαρούμενη, και στη συνέχεια να απολαύσει ένα διάλειμμα μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

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Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η 33χρονη σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στα social media, μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Petal και του ομότιτλου music video, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την εξωτερική της εμφάνιση. Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες που προκαλούν τα σχόλια γύρω από το σώμα της, ζητώντας περισσότερο σεβασμό και ευαισθησία.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Ariana Grande αποχωρεί και από την προγραμματισμένη συμμετοχή της στη νέα θεατρική παραγωγή του Sunday in the Park with George στο Λονδίνο, μια απόφαση που συνδέεται με την ανάγκη της να απομακρυνθεί προσωρινά από τη δημόσια έκθεση. Ωστόσο, το περιβάλλον της ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για αποχώρηση από την καλλιτεχνική δράση, αλλά για μια συνειδητή παύση μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.

govastiletto.gr -Ariana Grande: Ανησυχία των θαυμαστών για την εμφάνιση στο νέο videoclip