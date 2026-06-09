Η σχέση της Ariana Grande με τον Ethan Slater φαίνεται πως έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People, το ζευγάρι χώρισε αθόρυβα πριν από αρκετούς μήνες, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κοινής πορείας.

Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι ο χωρισμός ήταν φιλικός και προέκυψε μετά από ώριμη σκέψη και συζήτηση, με τους δύο να επιλέγουν τελικά να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Παρά το τέλος της σχέσης τους, φέρεται να διατηρούν καλές επαφές και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Όπως σημειώνει η ίδια πηγή, η Ariana Grande επικεντρώνεται αυτή την περίοδο στην επαγγελματική της δραστηριότητα, με την περιοδεία “Eternal Sunshine Tour” που ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου, αλλά και την προώθηση του νέου της άλμπουμ “Petal”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου.

Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ “Wicked”, όπου συνεργάστηκαν καλλιτεχνικά, ενώ η σχέση τους είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα από το καλοκαίρι του 2023 και μετά.

Πηγή: people.com