Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή έζησε η Ariana Grande κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λος Άντζελες.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία πραγματοποιεί την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour», συγκινήθηκε λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «Hampstead», όταν χιλιάδες θαυμαστές ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα, δείχνοντάς της την αγάπη και τη στήριξή τους.

«Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό… ξέρετε τι θα συμβεί. Είμαι Καρκίνος», είπε με χιούμορ η Ariana Grande, προσπαθώντας να διαχειριστεί τη συγκίνησή της, ενώ σκούπιζε τα δάκρυά της.

Η 32χρονη σταρ ευχαρίστησε το κοινό για τη διαχρονική υποστήριξή του, τονίζοντας πως οι θαυμαστές της αποτελούν μια σταθερή και γεμάτη αγάπη παρουσία στη ζωή της.

«Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που βρέθηκα ξανά μπροστά σας και ήσασταν πάντα δίπλα μου. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη», ανέφερε εμφανώς συγκινημένη.

Η συναισθηματική αυτή στιγμή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αναφορές ότι η Ariana Grande και ο ηθοποιός Ethan Slater αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.

Παρά τις προσωπικές εξελίξεις, η τραγουδίστρια συνεχίζει δυναμικά την περιοδεία της, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή της στις live εμφανίσεις μετά από επτά χρόνια, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Petal», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου.

Govastiletto.gr – Ariana Grande: Χώρισε μετά από τρία χρόνια με τον Ethan Slater