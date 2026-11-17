Την έκπληξη και τη χαρά της για τις τέσσερις υποψηφιότητες που απέσπασε στα Grammy 2027 μοιράστηκε η Ariana Grande. Η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της, ενώ μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε πως ξέσπασε σε κλάματα μόλις έμαθε τα νέα.

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας Ηχογράφησης έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και έφερε την καλλιτέχνιδα υποψήφια για τη δουλειά της στο τελευταίο άλμπουμ της, «petal», αλλά και για τη συμμετοχή της στην ταινία «Wicked: For Good».

Σε τέσσερις κατηγορίες υποψήφια η Ariana Grande

Η τραγουδίστρια διεκδικεί δύο βραβεία για το τραγούδι «Hate That I Made You Love Me», καθώς βρίσκεται στις υποψηφιότητες για το Τραγούδι της Χρονιάς και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Παράλληλα, το άλμπουμ «petal» της χάρισε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερο Pop Vocal Album. Η τέταρτη διάκριση αφορά το τραγούδι «For Good», το οποίο ερμηνεύει μαζί με τη Cynthia Erivo για την κινηματογραφική παραγωγή «Wicked: For Good». Οι δύο καλλιτέχνιδες διεκδικούν το βραβείο Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα.

Το μήνυμα της τραγουδίστριας μετά την ανακοίνωση

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των υποψηφιοτήτων, η Ariana Grande απευθύνθηκε στους θαυμαστές της μέσω Instagram. Στο μήνυμά της παραδέχτηκε ότι ήταν τόσο συγκινημένη, ώστε δεν μπορούσε να βρει τα λόγια για να περιγράψει τα συναισθήματά της.

«Γεια σας, καλημέρα, κλαίω. Petal! Είμαι τόσο συγκλονισμένη, που αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις. Προς το παρόν, απλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ Grammys, που αναγνωρίσατε με αυτόν τον τρόπο το αγαπημένο μου “Petal” και το “Hate That I Made You Love Me”», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια έδειξε έτσι, πόσο σημαντική είναι για εκείνη η αναγνώριση της δουλειάς της, με τις φετινές υποψηφιότητες να αποτελούν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην καλλιτεχνική της πορεία.

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