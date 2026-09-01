Ένα απρόοπτο προέκυψε για την Ariana Grande λίγο πριν από τις τελευταίες εμφανίσεις της στο Λονδίνο, με την ίδια να αποκαλύπτει πως έχει τραυματίσει το πόδι της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσα από το Instagram πως θα χρειαστεί να αφήσει για λίγο στην άκρη τα ψηλοτάκουνα παπούτσια και τις χαρακτηριστικές μπότες της και να επιλέξει πιο άνετα παπούτσια για τις δύο τελευταίες συναυλίες της.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα βαθύ κόψιμο στο πόδι, το οποίο έχει καλυφθεί με επίδεσμο.

Η Ariana Grande θέλησε παράλληλα να καθησυχάσει τους fans της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει υποστεί ούτε διάστρεμμα ούτε κάποιον μυϊκό τραυματισμό και πως ήδη αναρρώνει.

Παρά τον τραυματισμό της, η Ariana Grande δεν σκοπεύει να ακυρώσει τις εμφανίσεις της. Το μεγάλο φινάλε της The Eternal Sunshine Tour είναι προγραμματισμένο για την 1η Σεπτεμβρίου στο O2 Arena του Λονδίνου.

Η αλλαγή στα παπούτσια της, πάντως, δεν περνά απαρατήρητη, καθώς οι ψηλοτάκουνες μπότες αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό στοιχείο της σκηνικής εικόνας της.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η Ariana Grande συνεργάστηκε με τον stylist Law Roach για εντυπωσιακά looks, τα οποία περιλάμβαναν custom δημιουργίες από οίκους όπως οι Alexander McQueen, Vivienne Westwood και Givenchy.

Έτσι, ακόμη και με έναν τραυματισμό λίγο πριν από το τέλος της περιοδείας, η τραγουδίστρια είναι αποφασισμένη να ανέβει στη σκηνή και να ολοκληρώσει κανονικά τις εμφανίσεις της.

Govastiletto.gr – Ariana Grande: Το προσωρινό αντίο από τη μουσική