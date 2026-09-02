Με έντονη συγκίνηση ολοκλήρωσε η Ariana Grande την περιοδεία της «Eternal Sunshine Tour», με τελευταίο σταθμό την O2 Arena του Λονδίνου, το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στους χιλιάδες θαυμαστές που βρέθηκαν στη συναυλία, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και τις στιγμές που μοιράστηκαν σε αυτή την περίοδο της καριέρας της.

«Ήταν μία από τις πιο όμορφες και εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου. Ήθελα απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να πλαντάξω στο κλάμα», είπε συγκινημένη απευθυνόμενη στο κοινό.

Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή όταν ερμήνευσε το «One Last Time», τραγούδι που έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τους θαυμαστές της μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ το 2017.

Με την ολοκλήρωση του «Eternal Sunshine Tour», η Ariana Grande αναμένεται να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην υποκριτική, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τα social media.

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