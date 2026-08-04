Η Ariana Grande ανακοίνωσε πως θα απομακρυνθεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της, μια απόφαση που όπως εξήγησε στους θαυμαστές της δεν πάρθηκε παρορμητικά, αλλά ύστερα από αρκετή σκέψη.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της αποχής της, η 33χρονη pop star μίλησε ανοιχτά στο κοινό της κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Σικάγο.

Από τη σκηνή αφιέρωσε λίγα λεπτά για να μοιραστεί τα συναισθήματά της και να εξηγήσει πως η ανάγκη για ένα διάλειμμα είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

«Ήθελα να μιλήσω απευθείας σε εσάς, γιατί αυτή η περιοδεία ήταν μία από τις πιο όμορφες και θεραπευτικές εμπειρίες της ζωής μου. Δεν πρόκειται για μια απόφαση που πήρα εξαιτίας κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται απλώς χρόνο για τον εαυτό τους», ανέφερε συγκινημένη, με το κοινό να την υποστηρίζει θερμά.

Η Ariana Grande ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως θέλει να ζήσει μέχρι την τελευταία στιγμή τις συναυλίες της Eternal Sunshine Tour πριν κάνει ένα βήμα πίσω. «Θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή που έχουμε ακόμα μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση για την προσωρινή απομάκρυνσή της έγινε γνωστή μέσω εκπροσώπου της, ο οποίος ανέφερε πως η τραγουδίστρια επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική της ευεξία. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως αποσύρθηκε και από τη θεατρική παραγωγή «Sunday in the Park with George» στο Λονδίνο, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ariana Grande. Τους τελευταίους μήνες, πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις της συνοδεύτηκαν από σχόλια σχετικά με την εμφάνιση και το σώμα της, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει η κριτική για την εξωτερική εικόνα των ανθρώπων.

Η τραγουδίστρια φαίνεται πως επιλέγει πλέον να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, μακριά από την έντονη δημοσιότητα, προστατεύοντας την προσωπική της ισορροπία μετά από μια περίοδο γεμάτη επαγγελματικές υποχρεώσεις και δημόσια έκθεση.

Govastiletto.gr – Ariana Grande: Ανησυχία των θαυμαστών για την εμφάνιση στο νέο videoclip