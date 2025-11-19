Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Νέα Υόρκη, η Ariana Grande ζήτησε από τους φωτογράφους να σταματήσουν να φωνάζουν ενώ εκείνη πόζαρε στο κόκκινο χαλί, καθώς τα φλας άστραφταν συνεχώς πάνω της.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όταν η τραγουδίστρια βρισκόταν μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς και έκανε μια ευγενική έκκληση για πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, όπως φαίνεται σε βίντεο από τη διοργάνωση.

Στο ίδιο βίντεο, η συμπρωταγωνίστριά της, Cynthia Erivo, φαίνεται να ζητά επίσης από τους φωτογράφους να χαμηλώσουν την ένταση, ενώ τα φλας συνέχιζαν να πέφτουν πάνω στην Grande.

Με ένα χαμόγελο, η Ariana αστειεύτηκε: «Βλέπετε πόσο ήρεμα είναι τώρα;», αφού ικανοποιήθηκε το αίτημά της.

Σε ένα άλλο απόσπασμα που δημοσίευσε το «Associated Press», η τραγουδίστρια είπε στους φωτογράφους: «Σας υπόσχομαι ότι θα βγάλετε τη φωτογραφία σας», αφού τους ζήτησε προηγουμένως να μην φωνάζουν.

