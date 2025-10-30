Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ariana Grande έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο φυσικό της look, εγκαταλείποντας το χαρακτηριστικό ξανθό που είχε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια και επιλέγοντας ξανά το κλασικό καστανό χρώμα που τη συνόδευε στα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή.

Με μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η διάσημη τραγουδίστρια παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη χαρακτηριστική φράση της Γκλίντα – του ρόλου που υποδύεται στη δημοφιλή κινηματογραφική παραγωγή Wicked: «Χαίρεσαι που με βλέπεις, έτσι δεν είναι;».

Η Ariana Grande είχε επιλέξει το ξανθό χρώμα από το 2022, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των γυρισμάτων της ταινίας Wicked, η οποία κυκλοφορεί σε δύο μέρη.

Το πρώτο έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το δεύτερο αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Με την επιστροφή στο καστανό, η pop star φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της την περίοδο του Wicked και να επιστρέψει στη φυσική λάμψη που την έκανε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

View this post on Instagram A post shared by Ariana Grande (@arianagrande)

Govastiletto.gr – Ariana Grande: Έγινε 32 ετών – Η φωτογραφία από τη παιδική της ηλικία