Η Άριελ Κωνσταντινίδη αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε επισκεφτεί το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον Σεπτέμβριο.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι είχε κοινωνικές επαφές με τους γιατρούς που βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο, διευκρινίζοντας ωστόσο, πως δεν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η ίδια δήλωσε πως η συναναστροφή της μαζί τους είχε σταματήσει το 2015. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι όσα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες έρχονται πλέον στο φως.

Όσα αποκάλυψε για τη γνωριμία της με τους γιατρούς

Αρχικά, η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στην εντύπωση που της είχαν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι γιατροί, αλλά και στην κοινωνική επαφή που είχαν αναπτύξει.

«Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα σχετική μέχρι και το 2015», είπε χαρακτηριστικά.

«Χαίρομαι που κάποια πράγματα βγαίνουν στο φως»

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε αναπτύξει φιλική σχέση με τους γιατρούς, ξεκαθάρισε τη φύση της επαφής τους: «Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ωστόσο θέλησε να επισημάνει την ανάγκη να γίνουν γνωστές και άλλες περιπτώσεις που αφορούν επαγγελματίες του συγκεκριμένου χώρου.

«Δεν θέλω να σχολιάσω, απλά για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτόν το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι, που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί», κατέληξε.

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