Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ήταν η Άριελ Κωνσταντινίδη, το πρωί της Τετάρτης 21/01, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή της, τη μητρότητα και τη νέα καθημερινότητα μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η γνωστή ηθοποιός ανέφερε πως τα δίδυμα αγόρια της υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη μικρή τους αδερφή, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και μετά τη γέννησή της.

Όπως εξήγησε, τα παιδιά της μιλούσαν με χαρά στους φίλους τους στο σχολείο και περιέγραφαν πώς φαντάζονταν το νέο μέλος της οικογένειας.

Ωστόσο, δεν έκρυψε πως υπήρξαν και στιγμές ειλικρίνειας από την πλευρά των παιδιών.

«Σε κάποια φάση, ο ένας μου είπε: “Εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδελφό ούτε αδελφή”», αποκάλυψε, τονίζοντας ότι θεωρεί απολύτως φυσιολογικές αυτές τις αντιδράσεις και τα διαφορετικά στάδια που περνούν τα παιδιά.

Στη συνέχεια, η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε για τη νυχτερινή ρουτίνα με το μωρό, λέγοντας πως κοιμάται μαζί της και ξυπνά αρκετές φορές, κάτι που γνώριζε και είχε αποδεχτεί από την αρχή. Όπως σημείωσε, η κόρη της είναι ήρεμη και μέχρι στιγμής η προσαρμογή είναι ομαλή.

Αναφερόμενη στην εμπειρία της μητρότητας με δίδυμα παιδιά, τόνισε πως ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. «Η εμπειρία σε ανεβάζει επίπεδο. Με τα δίδυμα δεν έχεις ούτε χέρια ούτε μάτια, όλα είναι πιο δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά.

