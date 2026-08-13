Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάμνηση από το περσινό καλοκαίρι μοιράστηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη γέννηση της κόρης της.

Η ηθοποιός επέστρεψε στις Σπέτσες και βρέθηκε ξανά στην ίδια παραλία όπου είχε βρεθεί πέρυσι, λίγες ώρες πριν φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τις τελευταίες στιγμές της εγκυμοσύνης της.

Στο περσινό στιγμιότυπο, η Άριελ Κωνσταντινίδη εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά, χωρίς ακόμη να γνωρίζει πως μέσα σε λίγες ώρες θα κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

«Πέρυσι ήμουν εδώ, σε αυτή την παραλία απέναντι από τις σχολές στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη και είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες», ανέφερε συγκινημένη.

Έναν χρόνο αργότερα, επέστρεψε στο ίδιο σημείο μαζί με την κόρη της, γιορτάζοντας με τον δικό της τρόπο αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

«Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός. Πω πω», πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένη από το πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος.

View this post on Instagram A post shared by Ariel Belina (@arielkonstantinides)

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