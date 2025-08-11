Η Άριελ Κωνσταντινίδη λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Θυμίζουμε ότι η 54χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί την Παρασκευή 8 Αυγούστου, μέσω καισαρικής στο Νοσοκομείο «Μητέρα». Μητέρα και κόρη είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ίδια δεν σταματά να χαμογελά, όπως φάνηκε και στη ζωντανή σύνδεση με την πρωινή εκπομπή του Open.

Τα πρώτα της λόγια μετά τη γέννα

«Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία», είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη, εξηγώντας ότι μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία της με την εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία για να αποτελέσει έμπνευση. «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό».

Για να συμπληρώσει: «Είναι επιλογή το τι θα κάνεις, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Κι εγώ δεν ήξερα, έπρεπε να ενημερωθώ. Με τα δικά μου βήματα αποφάσισα πως όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη ξεκαθάρισε ότι τα αρνητικά σχόλια και το ταμπού της ηλικίας δεν την αγγίζουν: «Είναι άλλο τι λένε οι άλλοι, και άλλο τι θέλει η καρδιά σου. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να εμπνέει. Αυτό θέλω να κάνω, και αυτή είναι η δική μου αποστολή. Δεν άκουσα αρνητικά σχόλια, ήταν πιο πολύ το ταμπού της ηλικίας που δεν με αγγίζει».

Για τα δίδυμα παιδιά της αποκάλυψε: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».

Όσο για το αν δυσκολεύεται με τον ύπνο: «Ούτε με τα αγόρια δυσκολεύτηκα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα».