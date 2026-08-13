Στο εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού «TIME» φιλοξενείται η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης αναφέρθηκε στην πορεία της στα κορτ, στις πολιτικές αναταράξεις που επηρέασαν την καριέρα της, στην προσωπική της τραγωδία, αλλά και στα μελλοντικά της σχέδια με τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

TIME’s new cover: How Aryna Sabalenka became the most compelling player in tennis https://t.co/ChuRS0nIQS pic.twitter.com/RxCikFo80X — TIME (@TIME) August 13, 2026

Ο γάμος στην Ελλάδα και τα σχέδια για οικογένεια

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι προγραμματίζει τον γάμο της με τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη για τον Σεπτέμβριο του 2027, με την τελετή να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Σαμπαλένκα εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει το πρώτο της παιδί γύρω στα 32 της χρόνια. Σύμφωνα με το πλάνο της, σκοπεύει να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους για λίγες σεζόν μετά την πρώτη εγκυμοσύνη, πριν αποφασίσει να μεγαλώσει περαιτέρω την οικογένειά της. «Αυτό είναι το δικό μου πλάνο, αλλά όπως λέει και η γνωστή παροιμία, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Εγώ πάντως νιώθω έτοιμη για ό,τι κι αν μου φέρει η ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Οι πολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η αθλήτρια περιέγραψε τις πιέσεις που δέχτηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Όπως ανέφερε, το κλίμα στις διοργανώσεις έγινε ιδιαίτερα τεταμένο, με την ίδια να βιώνει έντονη ψυχολογική φόρτιση εξαιτίας λεκτικών επιθέσεων που δέχθηκε από συναδέλφους της.

Η Σαμπαλένκα υπογράμμισε πως τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν υποστηρίζει τις πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επέλεξε να μην τοποθετηθεί, αποφεύγοντας τις πολιτικές δηλώσεις.

Η τραγωδία που τη στιγμάτισε και η λύτρωση μέσω του τένις

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της ήταν η απώλεια του πρώην συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ. Παρά το βαρύ πένθος, η ίδια επέλεξε να αγωνιστεί στο Miami Open λίγες ημέρες μετά το συμβάν.

Όπως εξομολογήθηκε, οι προπονήσεις και οι αγώνες λειτούργησαν ως καταφύγιο: «Το τένις με κράτησε όρθια και με γλίτωσε από την κατάθλιψη. Έκλαιγα συνεχώς την ώρα της προπόνησης, αλλά η εστίαση στο παιχνίδι με βοηθούσε να μην βυθίζομαι στις σκέψεις μου».

Η διαχείριση της έντασης και η θέση για τα γυναικεία αθλήματα

Ερωτηθείσα για την έντονη συμπεριφορά και τις φωνές της κατά τη διάρκεια των αγώνων, η Σαμπαλένκα εξήγησε ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό εκτόνωσης της πίεσης. Όταν κρατά την αρνητική ενέργεια μέσα της, αυτή συσσωρεύεται και της αφαιρεί τη δύναμη να αγωνιστεί.

Τέλος, πήρε θέση και στο ζήτημα της συμμετοχής τρανς γυναικών στις γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι λόγω των βιολογικών διαφορών στη μυϊκή δύναμη μεταξύ ανδρών και γυναικών, μια τέτοια συμμετοχή δεν θα ήταν δίκαιη για τις αθλήτριες.