Άρης Καβατζίκης για την Ελένη Μενεγάκη: «Η προσωπική της ζωή είναι ένα άβατο, δεν μπαίνεις εύκολα στο σπίτι της»

«Όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ανθρώπους, πλανώνται πλάνην οικτράν»
Βασίλης Κοντζεδάκης
13.03.2026 | 14:30 UPD:13.03.2026, 14:31
Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα, Παρασκευή 13/3, στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega την ανάρτηση που έκανε η Ελένη Μενεγάκη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μέσω της οποίας έδωσε την απάντησή της στις φήμες χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο.

Σε κάποιο σημείο, ο Άρης Καβατζίκης, που έχει συνεργαστεί μαζί της, τόνισε ότι για την παρουσιάστρια η προσωπική της ζωή είναι άβατο και δεν επιτρέπει σε κανέναν να έχει πρόσβαση σε αυτή.

«Εγώ θέλω να πω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη γυναίκα, αυτό που έχω διαπιστώσει κι όταν δούλεψα μαζί της, αλλά και εκ των υστέρων, είναι ότι η προσωπική της ζωή και η οικογενειακή της ζωή είναι ένα άβατο. Άρα, θέλω να πω ότι για μερικούς ανθρώπους το να πούμε ότι έχουμε ρεπορτάζ, ή μπορεί να έχουμε δουλέψει για την Ελένη και να νομίζουμε ότι είναι φίλη μας… όχι. Δεν είναι φίλη μας η Ελένη.

Η ζωή της είναι ένα άβατο και η οικογενειακή ζωή είναι ένα άβατο. Και όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι η Ελένη Μενεγάκη, πλανώνται πλάνην οικτράν. Γιατί η Ελένη, αυτό που έχω ζήσει εγώ που τη συνάντησα το 2008, εσύ ακόμα πιο πριν, είναι ότι σε αυτό που έχει χτίσει, που είναι το βασίλειό της, που είναι το σπίτι της, δεν μπαίνεις. Ούτε βγαίνουν πράγματα εύκολα», δήλωσε ο Άρης Καβατζίκης.

