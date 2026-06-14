Άρης Καβατζίκης: Η συγκινητική ανάρτηση για τη Δανάη Μπάρκα μια ημέρα μετά το γάμο της

Σήμερα, σε νέα του ανάρτηση, έγραψε αρκετά συγκινητικά λόγια για τη Δανάη Μπάρκα, με τις ευχές του να ζήσει το ζευγάρι με γαλήνη και αγάπη. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η αγάπη μου ξεκινάει μια νέα ζωή.

Η μεγάλη της επιθυμία να παντρευτεί έχοντας κοντά της αγαπημένους φίλους και συγγενείς έγινε πραγματικότητα σε ένα πανέμορφο ελληνικό σκηνικό, σε ένα γραφικό ξωκλήσι με διάκοσμο από κλαδιά ελιάς.

Το πιο όμορφο κορίτσι στον πιο όμορφο γάμο, με συγκίνηση, με δάκρυα χαράς, με πολλούς χορούς και τραγούδια… και με αυτό το πλάσμα, με το οποίο συνδέθηκα για μια ζωή, να χαμογελάει διάπλατα στο πλευρό του Φάνη της!Δανάη σε αγαπώ! Να ζήσετε ευτυχισμένοι με γαλήνη και αγάπη».

Με τη σειρά της, η Δανάη Μπάρκα, λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση, του έστειλε ένα μήνυμα με τα πιο τρυφερά λόγια. Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: Σ’ αγαπάω Αρούλη μου! Είμαστε τόσο τυχεροί οι άνθρωποι που σε έχουμε στη ζωή μας! Μια ζωή δίπλα σου να σε θαυμάζω, να σ’ ακολουθώ, να μαθαίνω από εσένα, να σε βάζω να χορεύεις τσιφτετέλι μέχρι να γίνεις κόκκινος από ντροπή! Σ’ αγαπάμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aris Kavatzikis (@ariskavatzikis)

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