Τις τελευταίες ημέρες, η Ύδρα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, αφού ο Brad Pitt πραγματοποιεί εκεί γυρίσματα για τη νέα του κινηματογραφική δουλειά. Το κοσμοπολίτικο νησί έχει μετατραπεί σε σκηνικό paparazzi, με φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία να έχουν κατακλύσει τα γραφικά σοκάκια, ελπίζοντας σε ένα αποκλειστικό στιγμιότυπο του χολιγουντιανού σταρ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα βρέθηκε και ο Έλληνας σωσίας του ηθοποιού, Άρης Κόντος, ο οποίος εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο νησί με μια φίλη του και το σκύλο τους. Η παρουσία των δημοσιογράφων δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Άρη Κόντο. Ο ίδιος φαίνεται αρχικά έκπληκτος, στη συνέχεια στρέφει το βλέμμα προς το φακό και χαμογελά αμήχανα, ενώ συνεχίζει την πορεία του χωρίς να σταματήσει.

Η ομοιότητα του σωσία με τον σταρ είναι εντυπωσιακή, γεγονός που εξηγεί γιατί συγκέντρωσε τόσα βλέμματα – και φακούς.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτές τις μέρες το νησί ζει στιγμές χολιγουντιανής λάμψης, με κάθε κίνηση να γίνεται είδηση και κάθε βόλτα να μοιάζει με σκηνή ταινίας.

