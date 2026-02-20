Σε κινηματογραφικό στούντιο έχει μεταμορφωθεί η Ύδρα για χάρη του Brad Pitt. Ο Xολιγουντιανός σταρ βρίσκεται στο νησί απόχθες, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ξεκινήσει το Σάββατο τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία με τίτλο «The Riders».

Τις εντυπώσεις, όμως, δεν κλέβει μόνο ο Pitt! Μέσα στο πολυπληθές συνεργείο ξεχωρίζει ήδη ο σωσίας του 62χρονου ηθοποιού, ο οποίος βρίσκεται στην Ύδρα για να τον ντουμπλάρει στα γυρίσματα.

Ο λόγος για τον Άρη Κόντο που είναι Ελληνό-Ρουμάνος ηθοποιός.

Γεννήθηκε το 1983 στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και ένα χρόνο μετά την γέννησή του, μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του έμενε στην Αθήνα, ενώ στην συνέχεια μετακόμισε στο νησί της Κω, όπου ήταν το μέρος που πήρε μετάθεση ο πατέρας του.

Σπούδασε για διάστημα δύο χρόνων ψυχολογία στον Καναδά. Τα επόμενα χρόνια καταπιάστηκε με σπουδές ψυχολογίας στην Ρουμανία, ενώ τότε ξεκίνησε και την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ. Η οικογένεια του διατηρούσε μία επιχείρηση, πιο συγκεκριμένα ένα ιταλικό εστιατόριο, στο οποίο εργαζόταν παράλληλα με τις σπουδές του. Όπως καταλαβαίνουμε, έχει ζήσει σε διάφορα μέρη του κόσμου, όμως δηλώνει η ψυχή του βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά η Νέα Υόρκη είναι το μέρος που «τα έχει βρει όλα.»

Αυτό που λέει για τον εαυτό του είναι πως «Μου αρέσει να είμαι υπερβολικά απλός, να κάθομαι κάτω και να βλέπω τις παραστάσεις, να περπατάω, να διαβάζω βιβλία. Δεν θα πάω να ποζάρω κάπου. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μία χώρα, αλλά και στην ίδια μου τη χώρα να είμαι τουρίστας. Με μία μηχανή ή με ένα κινητό, να τραβάω φωτογραφίες και να ζω τη ζωή στο φουλ. Δεν περιορίζομαι σε τίποτα»

Το να ακούει ότι μοιάζει με τον Brad Pitt ήταν για εκείνον κάτι συνηθισμένο από την παιδική του ηλικία.

«Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πολύ (για την σύγκριση με τον Brad Pitt). Θεωρώ ότι είναι ο πιο ωραίος άντρας του πλανήτη και το να σε παρομοιάζουν με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνη την περίοδο, είναι κάτι θετικό. Ήταν και είναι μεγάλο sex symbol. Αμερικάνικο πρότυπο, αμερικάνικη ομορφιά και δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε αυτό το πρότυπο ομορφιάς» είχε δηλώσει παλαιότερα αναφορικά με την ομοιότητά του με τον ηθοποιό.

Πλέον αυτή του η ομοιότητα δεν του εξασφαλίζει μόνο κολακευτικά βλέμματα και σχόλια, αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες, αφού αυτή του η συμμετοχή στην ταινία τον έχει φέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Οι δηλώσεις του Άρη Κόντου στο Πρωινό

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», επισήμανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου ο Άρης Κόντος.

«Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Brad Pitt, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί», πρόσθεσε λίγο πριν βρεθεί δίπλα στο σταρ του Χόλιγουντ.

