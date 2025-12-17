Ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα δύο πρόσθετα δάχτυλα του χεριού του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δείχνει, μετά από αρκετούς μήνες με επισκέψεις σε γιατρούς και επεμβάσεις, για πρώτη φορά το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε: «Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν και μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου… Δεν είμαι πολύ συγκινημένος… Κλαίω από την χαρά μου!

@kostas.chrono Σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά σε πανηγύρι στις 21 Απριλίου 2025, όταν ένας άνδρας του έδωσε μια κροτίδα, χωρίς να τον ενημερώσει για τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα αυτή να εκραγεί στα χέρια του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υπέστη ακρωτηριασμό στον δείκτη και τον μέσο του δεξιού χεριού, ενώ κινδύνευσε να χάσει και την όρασή του στο δεξί μάτι, κάνοντας δύο χειρουργεία για να σωθεί.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αναφέρει, σε συνέντευξή του στην Super Κατερίνα, για την κροτίδα που έσκασε στο χέρι του: «Με αυτό που μου έδωσε ο υποτιθέμενος φίλος μου θα είχα σκοτωθεί. Η συμπεριφορά του δείχνει ότι το έκανε επίτηδες».

