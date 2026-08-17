Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου ο Άρης Μουγκοπέτρος, επιστρέφοντας στη σκηνή και στο κλαρίνο, μετά τη μεγάλη περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή του.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρέθηκε στο χωριό Σόπι της Ηλείας, όπου συμμετείχε σε πανηγύρι και έπαιξε ξανά μπροστά σε κοινό. Η παρουσία του έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από τον κόσμο, χαρίζοντάς του μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

Μετά την εμφάνισή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράστηκε τις σκέψεις του μέσα από μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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