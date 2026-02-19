Ένα πραγματικό Γολγοθά ανεβαίνει για περισσότερους από 9 μήνες ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ετοιμάζεται να μπει για μια ακόμη φορά στο χειρουργείο, συνεχίζοντας τη δύσκολη μάχη αποκατάστασης μετά το σοβαρό ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή.

Το βράδυ της Ανάστασης του 2025, μια στιγμή στάθηκε μοιραία. Φίλος του τού έδωσε κροτίδα χωρίς να του εξηγήσει τι ακριβώς κρατούσε στα χέρια του και εκείνη εξερράγη, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Ο μουσικός έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι του, ενώ από τα θραύσματα προκλήθηκαν βλάβες και στο δεξί του μάτι.

Από εκείνο το βράδυ ξεκίνησε ένας μαραθώνιος επεμβάσεων, θεραπειών και αποκατάστασης. Ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά ούτε και την αποφασιστικότητά του να επιστρέψει όσο πιο δυνατός γίνεται και κυρίως να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει μουσική, που είναι και η μεγάλη του αγάπη.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, του τοποθετήθηκαν και δύο προσθετικά δάχτυλα, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η λειτουργικότητα του χεριού του. Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Άρης Μουγκοπέτρος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους του ότι μπαίνει ξανά στο χειρουργείο, για έβδομη φορά μέσα σε μόλις εννιάμισι μήνες.

«Για 7η φορά μέσα σε 9μιση μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια και αυτά είναι του κ. Εμμανουήλ Φανδρίδη, αλλά και όλης της υπέροχης ομάδας του, της Μικροχειρουργικής στο ΚΑΤ, οι οποίοι κάνουν μία απίστευτα μεγάλη δουλειά. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

