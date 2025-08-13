Ο Άρης Μουγκοπέτρος με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βίας και ατυχήματα που έχουν σημειωθεί σε πανηγύρια τοποθετήθηκε σχετικά, εκφράζοντας τον προβληματισμό του.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης στο κλαρίνο που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες του δικού του ατυχήματος, καθώς το περασμένο Πάσχα έχασε δύο δάχτυλα από κροτίδα σε γλέντι την Ανάσταση, ανήρτησε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram και τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας», σε πολλές εκδηλώσεις.

