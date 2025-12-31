Άρης Μουγκοπέτρος για την εν διαστάσει σύζυγό του: «Δεν έκανα τίποτα για να βρεθώ στη φυλακή, ο Θεός βλέπει»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε, το απόγευμα της Τρίτης 30/12, στην εκπομπή Live News έχοντας στο πλευρό του το δικηγόρο του, Δημοσθένη Πέππα.

Αρχικά, ο γνωστός μουσικός τόνισε ότι δεν θέλει να κουράζει τον κόσμο με την υπόθεση για την προσωπική ζωή του. Η εν διαστάσει σύζυγός του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, του έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή. Ωστόσο, ο ίδιος αθωώθηκε από το δικαστήριο.

Αρχικά, ανέφερε: «Δεν θέλω να κατηγορώ και να κουράζω τον κόσμο με το τι πέρασα τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι μια πραγματικά δικαίωση του ψυχισμού. Πραγματικά δεν έκανα τίποτα για να βρεθώ στη φυλακή τα Χριστούγεννα. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός βλέπει. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τα προσωπικά. Έχω να τα δω τόσες μέρες και δεν μπορώ».

Στη συνέχεια, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε ότι ήθελε να μιλήσει με τη σύζυγό του για αυτή την κατάσταση, αλλά και ότι τα δύο παιδιά τους δεν τους φταίνε σε κάτι που χωρίζουν. «Από την αρχή ήμουν “έλα εδώ να μιλήσουμε”. Αυτά τα δύο τα παιδάκια δεν φταίνε που εμείς χωρίζουμε. Δεν θέλω να στερήσω τα παιδιά μου από τη μαμά τους. Η μάνα είναι μιαα, και θα το ξαναπώ, η μάνα είναι μια. Αλλά και ο μπαμπάς είναι ένας».

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε στο επαγγελματικό μέλλον του, που είναι αβέβαιο μετά τον τραυματισμό που υπέστη το περασμένο Πάσχα σε γλέντι. «Δεν είμαι για λύπηση. Ακόμη κι αν δεν ξανακάνω τη δουλειά μου, θα βρω τα χρήματα που χρειάζονται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι κύριος απέναντι στα παιδιά μου. Έχω την οικογένειά μου, είμαστε δεμένοι και θα τη βρω την άκρη. Θέλω μόνο να δω τα παιδιά μου».

govastiletto.gr – Άρης Μουγκοπέτρος: Έδειξε στην κάμερα τα ακρωτηριασμένα του δάχτυλα – «Για τα παιδιά μου με αυτό το χέρι θα δουλέψω και στην οικοδομή»