Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Άρης Μουγκοπέτρος που συνεχίζει τις θεραπείες του μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη το περασμένο Πάσχα, όταν εξερράγη κροτίδα στο χέρι του κατά τη διάρκεια πασχαλινού γλεντιού, πριν λίγες ώρες έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, που εξακολουθεί να δίνει μάχη για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού του, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του τραυματισμένου του χεριού, το οποίο είναι τυλιγμένο με γάζες. Τη φωτογραφία συνόδευε ένα οργισμένο μήνυμα, μέσα από το οποίο εξέφραζε την αγανάκτησή του για όσα βιώνει το τελευταίο διάστημα.

«Εμείς θα το παλέψουμε, φιλαράκι μου, και άσε τα ταγάρια να στέλνουν μηνύσεις και εξώδικα. Εκεί που μας χρωστούν, μας παίρνουν και τον γάιδαρο. Ουστ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Για του λόγου το αληθές…

