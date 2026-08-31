Τη δική του απάντηση μετά τη σύλληψή του θέλησε να δώσει ο Άρης Μουγκοπέτρος, προχωρώντας σε δημόσια συγγνώμη και διευκρινίζοντας όσα ανέφερε μετά την έξοδό του από την Ευελπίδων.

Ο γνωστός μουσικός συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο. Με νέα δήλωσή του, αναγνώρισε το λάθος του και θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ιδιαίτερα αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε για τους δημοσιογράφους.

Η σύλληψή του ήρθε λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας, όπου είχε επιστρέψει στις μουσικές του υποχρεώσεις. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περιπέτεια το Πάσχα του 2025, όταν τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το περιστατικό της Κυριακής, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγούσε με αυξημένη ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να του κάνουν σήμα για να σταματήσει. Εκείνος δεν ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να τον ακολουθήσουν μέχρι να σταματήσει.

Ακολούθησε έλεγχος αλκοτέστ, με τις δύο μετρήσεις να καταγράφουν 0,71 mg/l και 0,63 mg/l αντίστοιχα. Το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l. Ως αποτέλεσμα, ο μουσικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για την πράξη του και να απευθύνει δημόσια συγγνώμη, τονίζοντας πως έχει μετανιώσει για το λάθος του.

Δείτε την ανάρτησή του:

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Govastiletto.gr – Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ