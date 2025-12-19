Σε μια κατάθεση ψυχής στον Γιώργο Λιάγκα, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για τη “δεύτερη ευκαιρία” που πήρε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο μουσικός, που έχασε δύο δάχτυλα σε ατύχημα την περασμένη άνοιξη, εμφανίστηκε στο πλατό με ειδικά πρόσθετα μέλη, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη για την ψυχολογία του και την επιστροφή του στην καλλιτεχνική δημιουργία.

«Κάθε μέρα ήταν πολύ δύσκολη για εμένα. Εγώ πάντα είχα μάθει στη δυσκολία στη ζωή μου. Αυτή η κατάσταση βοήθησε να με μάθει ο κόσμος πιο πολύ. Θα επιστρέψω στη δουλειά μου, είμαι σίγουρος», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για το πρόσθετο μέλος, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε: «Αν δεν ήταν ο γιατρός μου θα μου είχαν κόψει το χέρι. Αισθάνομαι τυχερός που μέσα στην ατυχία μου τον γνώρισα. Αναρωτιέμαι πώς ζω μετά από όλο αυτό. Αυτό το τεχνητό μέλος κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος, όταν παθαίνει ένα τραγικό συμβάν, θέλει ειδική μεταχείριση σε κάποια θέματα. Εγώ μέσα μου ήμουν δυνατός και δεν σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου».

Και πρόσθεσε: «Θα μάθω την κίνηση σιγά σιγά. Έχω έναν μάστορα δίπλα μου, που φτιάχνει κλαρίνα, που μου λέει “Άρη μου, θα παίξεις πάλι”. Εννοείται ότι έχω πιάσει κλαρινό μετά το ατύχημα. Με το αριστερό παίζω όπως έπαιζα, αλλά με το δεξί χέρι θέλει εξάσκηση και υπομονή. Μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να σταματήσω να παίζω κλαρίνο».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς αντέδρασαν οι κόρες όταν είδαν το πρόσθετο μέλος. «Το χέρι το φοράω τρεις μέρες. Χάρηκα όταν είδα τις μικρές μου ότι χαρήκανε. Το χαϊδέψανε και μου είπανε “μπαμπά, το μιμί πέρασε”. Η μία μου έλεγε θα περάσει το μιμί και η άλλη το κοίταζε».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε πώς αντέδρασε όταν είδε το χέρι του αμέσως μετά το ατύχημα, ενώ αναφέρθηκε και στον άντρα που φέρεται να του έδωσε την κροτίδα στο πασχαλινό γλέντι. «Όταν είδα το χέρι μου μετά τον τραυματισμό ήταν σαν σκηνή από θρίλερ. Τα χέρια μου ήταν κατεστραμμένα μετά το ατύχημα. Νόμιζα ότι θα κοπεί όλο.

Έπραξα σαν ηλίθιος με εκείνον τον υποτιθέμενο φίλο. Όλοι οι δικοί μου παθάνε πλάκα. Αυτός με παρότρυνε να την ανάψω. Αν εγώ είχα κάνει έστω μια γρατζουνία σε έναν άνθρωπο δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν κρατάω κακία σε αυτόν τον άνθρωπο. Η τιμωρία του είναι ότι μέσα του δεν έχει συναισθήματα».

