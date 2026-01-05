Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε πρόσφατα δύσκολες στιγμές, όταν βρέθηκε στο κρατητήριο έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Το δικαστήριο, όμως, τον αθώωσε, αφήνοντάς τον να επικεντρωθεί σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία για εκείνον: τα παιδιά του.

Λίγες μέρες μετά την αθώωσή του, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram μια τρυφερή και συγκινητική στιγμή μαζί τους.

Στη φωτογραφία, φαίνεται να περνάει χρόνο με τα παιδιά του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αγάπης και σιγουριάς.

Στην ανάρτησή του, ο Άρης έγραψε: «Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις», αποτυπώνοντας με λίγα λόγια την αφοσίωση και την αγάπη του για την οικογένειά του.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)



