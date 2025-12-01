Ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές της ζωής του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε πανηγύρι το περασμένο Πάσχα, όταν μια κροτίδα τον τραυμάτισε στο χέρι και στο μάτι.

Παρά τις δυσκολίες, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου μαζί με τις μικρές του κόρες, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του που μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό τους και να είναι πιο δυνατός, παρά τις δοκιμασίες.

«Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα … Έχασα πολλά … Αλλά λίγο πριν τελειώσει κάνω απολογισμό & νιώθω ευγνώμων που ζω και βλέπω αυτή την εικόνα … Τα στολίδια μου να στολίζουν τον κόσμο γύρω μου, αλλά και την ψυχή μου … Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτά τα στολίδια να μην είχαν τον μπαμπά τους και όχι μόνο τον έχουν … Αλλά είναι & πιο δυνατός από ποτέ❣️», έγραψε χαρακτηριστικά.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Govastiletto.gr – Άρης Μουγκοπέτρος: Στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Σύνταγμα – Ανάμεσα στους καλεσμένους και η Ζήνα Κουτσελίνη