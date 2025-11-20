Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βίωσε πριν από έναν χρόνο, όταν μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, αφήνοντάς τον με σοβαρότατους ακρωτηριασμούς.

Με αφορμή το νέο του βιβλίο, περιέγραψε αναλυτικά τις επώδυνες επεμβάσεις, την καθημερινότητά του σήμερα και το ξέσπασμά του προς τον άνθρωπο που, όπως λέει, τον παρότρυνε να ανάψει την κροτίδα, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά κρατούσε.

«Δεν έχω δύο δάχτυλα πια», είπε αρχίζοντας την αφήγησή του. «Και τα τέσσερα είχαν πάθει ζημιά. Σε ένα από αυτά, είχε φύγει όλο το δέρμα και τώρα έχω μόσχευμα από το μπούτι μου. Τον αντίχειρά μου τον ξαναέφτιαξαν χρησιμοποιώντας οστό από άλλο δάχτυλο. Αν δεν “έπιανε” αυτή η επέμβαση, θα μου έκοβαν το χέρι από τον αγκώνα. Το έμαθα πρόσφατα αυτό».

Με συγκλονιστική ειλικρίνεια αποκάλυψε ότι τη στιγμή της έκρηξης δεν αισθάνθηκε πόνο, παρά μόνο σοκ. «Μάζευα τα κομμάτια από τα δάχτυλά μου … Δεν είχα προλάβει καν να φοβηθώ. Εγώ, που φοβόμουν μέχρι και να ανάψω τσιγάρο με σπίρτα».

Ο Μουγκοπέτρος υποστηρίζει ότι δεν θέλησε να ρίξει την ευθύνη σε κανέναν – μέχρι που ο φίλος του, όπως λέει, προσπάθησε να τον παρενοχλήσει νομικά. «Εγώ, που έμεινα ανάπηρος, ζητάω συγγνώμη! Για να μη μου στείλει κι άλλο εξώδικο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να το σηκώσω. Ζητάω συγγνώμη σε αυτόν που, χωρίς να το ξέρω, μου έδωσε χειροβομβίδα. Και μετά εμφανίστηκε από το πουθενά σε διπλανό πανηγύρι για να με προκαλέσει. Μαγκιά του …»

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στο ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει μέχρι σήμερα: «Έχω να κοιμηθώ κανονικά οκτώ μήνες. Ακούω το “μπαμ” στον ύπνο μου και πετάγομαι. Αν είχα κάνει εγώ τέτοια ζημιά σε άλλον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ ποτέ».