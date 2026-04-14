Άρης Μουγκοπέτρος: Μιλάει για το διαζύγιο από τη σύζυγό του – «Είναι γερό χαστούκι όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του, μιλώντας ανοιχτά για το πώς άλλαξε η ζωή του, αλλά και για τη δύναμη που βρήκε για να συνεχίσει.

Ο μουσικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τον άνθρωπο που, όπως λέει, του έδωσε ξανά τη δυνατότητα να παίζει κλαρίνο. Αναφέρθηκε στο γιατρό Εμμανουήλ Φανδρίδη, μάλιστα για τον οποίο έκανε τατουάζ με τα αρχικά του, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, στο σημείο όπου θα ακρωτηριαζόταν το χέρι του, αν δεν ήταν εκείνος: «Αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός, δεν θα έπαιζα ξανά κλαρίνο και θα έπρεπε να μου ακρωτηριάσουν το χέρι πιο πάνω. Του χρωστάω τη ζωή μου γύρω απ’ τη μουσική».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για το σοκαριστικό τροχαίο που είχε, περιγράφοντας στιγμές που, όπως λέει, τον έκαναν να πιστέψει ακόμη περισσότερο: «Η μπάρα διαπέρασε το αυτοκίνητο και σαν από θαύμα δεν πέρασε να τρυπήσει το σώμα μου», προσθέτοντας ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε η εικόνα της Παναγίας, κάτι που έμαθε εκ των υστέρων: «Η Παναγία που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο γιόρταζε την ημέρα που τράκαρα. Θεωρώ ότι με έσωσε, για αυτό της έταξα να μην δουλέψω ξανά Πάσχα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιστατικό με την κροτίδα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του, αποκαλύπτοντας γιατί απέσυρε τη μήνυση εναντίον του ανθρώπου που του την έδωσε: «Δεν μου έχει ζητήσει συγγνώμη και ούτε τη θέλω. Το μόνο που ζητάω είναι να μην έρθει να με δει όταν θα παίζω. Σκέφτηκα τι θα με συμβούλευε ο Χριστός, και μόλις είπα ότι θα αποσύρω τα πάντα, αρκεί να μην τον δω, ενώ 9 μήνες δεν είχα κλάψει ποτέ, μου βγήκε λύτρωση από την ψυχή μου, που δεν μπορούσα να πω «Καλημέρα» χωρίς να κλάψω. Το θεώρησα σαν σημάδι απ’ τον Θεό ότι δεν πρέπει να περιμένω κάτι. Πιστεύω δεν έχει καταλάβει τη ζημιά που έχει κάνει σε έναν συνάνθρωπό του».

Ο μουσικός αναφέρθηκε στο χωρισμό του από τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες, μιλώντας για τη δύσκολη αυτή μετάβαση: «Είναι γερό χαστούκι όταν χωρίζεις, και όταν χωρίζεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια νέα αρχή για να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με τον πρώην σύντροφό σου και να λειτουργήσετε καλύτερα για την ανατροφή των παιδιών. Δεν ευθύνεται κανένα παιδί για τις ηλιθιότητες των μεγάλων. Τα παιδιά θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς τους».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο δεν σκέφτεται μια νέα σχέση, παρά τα όσα γράφτηκαν, αφού θεωρεί πως χρειάζεται χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ερωτευμένος. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου, είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος μετά από μια σχέση 9-10 ετών η πρώτη του έννοια είναι αυτό».

