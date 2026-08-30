Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον Άρη Μουγκοπέτρο αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τον γνωστό δεξιοτέχνη του κλαρίνου να παραπέμπεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο. Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Αθανασίου Διάκου, όταν βγήκε με μεγάλη ταχύτητα από πεζόδρομο.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας τον καταδίωξαν και του έκαναν σήμα να σταματήσει, με τον ίδιο να πειθαρχεί αμέσως και να ακινητοποιεί το όχημά του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Οι μετρήσεις του αλκοτέστ έδειξαν 0,71 mg/l στην πρώτη δοκιμή και 0,63 mg/l στη δεύτερη. Καθώς το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/l και το όριο για την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας είναι 0,60 mg/l, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 250 ημέρες.

«Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω»

Μετά την παράστασή του ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Ευελπίδων, ο καλλιτέχνης παραδέχθηκε δημόσια το λάθος του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, σχολιάζοντας πως θα έπρεπε να δίνεται αντίστοιχη δημοσιότητα και σε άλλες υποθέσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση μοντέλου που ενεπλάκη σε υπόθεση ναρκωτικών.