Στα δικαστήρια της Τρίπολης κατέφτασε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Βλάχου στον Alpha, ο γνωστός μουσικός εμφανίστηκε ήρεμος κατά την άφιξή του, χωρίς ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων και την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Τρίπολης.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, από όπου έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στην οικογενειακή στέγη προκειμένου να δει τα παιδιά του, ωστόσο δεν τα βρήκε εκεί. Μη μπορώντας να εντοπίσει ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου.

Εκεί ενημερώθηκε ότι σε βάρος του είχε ήδη κατατεθεί μήνυση από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ο μουσικός πήγε στο σπίτι και της άσκησε λεκτική βία, βρίζοντάς την μπροστά στα παιδιά τους.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στον ανακριτή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με τη δίκη να παίρνει αναβολή για σήμερα.

Τι λέει η πλευρά της εν διαστάσει συζύγου

Στις πρώτες της δηλώσεις στην εκπομπή Live You, η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου ανέφερε: «Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι.

Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά. Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπα να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι ξανά στις 17:30, την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».