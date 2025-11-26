Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο υποδέχτηκαν το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Μουγκοπέτρου, «1333», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Ο συγγραφέας μίλησε με τους παρευρισκόμενους, απάντησε σε ερωτήσεις και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία παρακολούθησε την εκδήλωση και συνομίλησε με τον Άρη μετά την παρουσίαση.

Στο πρώτο του βιβλίο, ο Άρης ανοίγει μια απόλυτα ειλικρινή αφήγηση, όπου η μουσική, η οικογένεια, οι ρίζες του και μια κρίσιμη καμπή της ζωής του συναντιoύνται.

Το «1333» δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός μουσικού. Είναι η προσωπική εξομολόγηση ενός ανθρώπου που πορεύτηκε με πάθος, αντιμετώπισε τον φόβο και μεταμόρφωσε μια δύσκολη εμπειρία σε δημιουργική δύναμη.

Η έκδοση απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν τη δημοτική μουσική, το κλαρίνο, την παράδοση, αλλά και τις βαθιές, ανθρώπινες ιστορίες των σύγχρονων καλλιτεχνών.

