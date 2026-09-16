Άρης Μουγκοπέτρος: Στο χειρουργείο για 8η φορά ο μουσικός – Η ανάρτησή του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβάλλεται σε ακόμη μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση, συνεχίζοντας το μεγάλο αγώνα για την αποκατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με κροτίδα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ότι πρόκειται για το όγδοο χειρουργείο του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα είναι και η τελευταία δοκιμασία που θα χρειαστεί να περάσει.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέβασε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, και έγραψε: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

Στην ανάρτησή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον γιατρό Εμμανουήλ Φανδρίδη, ο οποίος έχει αναλάβει την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού στο χέρι του. Το μήνυμά του συνοδευόταν από τα hashtags «never give up», αλλά και από λόγια πίστης και αισιοδοξίας για την έκβαση της νέας επέμβασης.

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως κύμα συμπαράστασης, με φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του να του εύχονται καλή επιτυχία και γρήγορη ανάρρωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

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