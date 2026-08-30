Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου στην Αθήνα, όταν διαπιστώθηκε σε μπλόκο της Τροχαίας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς επειδή κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα.

Σε αλκοτέστ που του διενεργήθηκε στη συνέχεια, η μέτρηση ξεπέρασε τα 0,7 mg/l, δηλαδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τον έλεγχο της Αστυνομίας, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

govastiletto.gr – Άρης Μουγκοπέτρος: Έπαιξε ξανά κλαρίνο σε πανηγύρι στην Ηλεία