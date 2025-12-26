Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης του Άρη Μουγκοπέτρου ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη. Ο δημοφιλής μουσικός συνελήφθη από τις αρχές έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και απειλή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ίδιος βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου στο γραφείο του Εισαγγελέα για να απολογηθεί σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Λίγη ώρα αργότερα πήρε αναβολή ώστε να δικαστεί την Δευτέρα στο αυτόφωρο και ως τότε θα παραμείνει ελεύθερος.

Όλα ξεκίνησαν χθες όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Ενώ οι πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου με τον μουσικό τότε να αποχωρεί οικειοθελώς από το σπίτι τους.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο δικηγόρος που χειριζόταν τις δικαστικές υποθέσεις του Άρη Μουγκοπέτρου μετά το ατύχημα, παραιτήθηκε από εκπρόσωπός του.

Την Τετάρτη, με επιστολή του ο Κωνσταντίνος Αλ. Παπαναστασίου, έκανε γνωστή την απόφασή του, ενώ πλέον έχει αναλάβει την σύζυγο του Μουγκοπέτρου στην μεταξύ τους αντιδικία.

Οι πρώτες της δηλώσεις της συζύγου του Άρη Μουγκοπέτρου

Στις πρώτες της δηλώσεις στην εκπομπή Live you, η σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου ανέφερε: «Ένιωσα από τη χθεσινή επίσκεψη στο σπίτι, απειλή και φόβο για μένα και τα παιδιά μου. Τηλεφώνησα στον δικηγόρο μου και μου είπε να πάω στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσω τα όσα αισθάνομαι. Από τις 15 Δεκεμβρίου είχε αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι και σε καθημερινή βάση επισκεπτόταν τα παιδιά.

Λέει ψέματα ότι του απαγορευόταν να τα δει και ότι δεν του επέτρεπε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Χθες μπήκε στο σπίτι από πόρτα που είχα αφήσει ανοιχτή για να αεριστεί, σε ώρα που δεν είχαμε συμφωνήσει. Φώναζε μπροστά στα παιδιά. Ήρθε στο σπίτι πάλι στις 17.30 την ώρα που εγώ ήμουν στο αστυνομικό τμήμα για να του κάνω μήνυση».

Από τη δική του πλευρά ο Άρης Μουγκοπέτρος υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά το ατύχημα που είχε στο χέρι του και δε μπορούσε πλέον να συνεισφέρει οικονομικά με τον ίδιο τρόπο στην οικογένειά του. Επιπλέον υποστηρίζει ότι από τις 15 Δεκεμβρίου και έπειτα δε του επιτρεπόταν να βλέπει τις κόρες του αλλά ούτε και να πάρει τα πράγματά του.

