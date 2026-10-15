Το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, ο Άρης Σερβετάλης έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού». Μαζί με τον Νίκο Γκουράρο, διευθυντή Ανάπτυξης του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός», συζήτησαν για τα όρια της υποκριτικής, την προσέγγιση ενός ρόλου που αφορά έναν Άγιο, αλλά και τη βαθύτερη σύνδεση της τέχνης με την πίστη και την προσωπική αναζήτηση.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε, με τα χαρακτηριστικά μακριά γκρίζα μαλλιά και τα μούσια που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026». Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στον ισόγειο χώρο του ναού για να παρακολουθήσει τη συζήτηση, η οποία κινήθηκε γύρω από την πνευματική διάσταση της υποκριτικής και τις προσωπικές εμπειρίες του Άρη Σερβετάλη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr