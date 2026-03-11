Τον Άρη Σερβετάλη απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός στο κέντρο της Αθήνας σε μία σπάνια πρωινή εμφάνιση. Ο ταλαντούχος ηθοποιός που είναι παντρεμένος με την Έφη Μπίρμπα ήταν μόνος του και περπατούσε, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Φορώντας μαύρα ρούχα και ένα καπέλο ο Άρης Σερβετάλης δεν πέρασε απαρατήρητος ενώ την προσοχή έκλεψε και η πλούσια γενειάδα του. Αυτή βεβαίως δεν την άφησε τυχαία καθώς όπως έγινε γνωστό ο ηθοποιός επιστρέφει τηλεοπτικά στο Mega, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, για να ενσαρκώσει, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον φωτεινό γέροντα του Αγίου Όρους.

Να θυμίσουμε ότι τον ηθοποιό τον είχαμε απολαύσει στη θρυλική κωμική σειρά του Mega «Είσαι στο ταίρι μου», στον ρόλο του Λάζαρου με τη σαύρα στον ώμο, και, όπως φαίνεται, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε ο καλός ηθοποιός του θεάτρου μας να επανέλθει στην τηλεοπτική στέγη που τον ανέδειξε. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Εspresso», θα «μοιραστεί» στα δύο, με τον Τάσο Λέκκα να υποδύεται τον άγιο σε νεαρή ηλικία και τον Σερβετάλη σε μεγαλύτερη.

Πάντως λέγεται ότι άλλοι δύο ηθοποιοί έχουν «κλειδώσει» για τη θρησκευτική σειρά και δεν είναι άλλοι από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Νίκο Γκέλια. Τα γυρίσματα θα αρχίσουν μετά το Πάσχα, ώστε να δούμε την παραγωγή την ερχόμενη σεζόν. Η σειρά, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια 12 επεισοδίων με το σενάριο να φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα και η σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη.

Να τονίσουμε ότι ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε το 1897 στην Πάρο με το κοσμικό όνομα Φραγκίσκος Κότης, τέταρτο παιδί σε μια φτωχή αλλά ευσεβή οικογένεια με επτά παιδιά. Στα 15 του αναγκάστηκε να φύγει από το νησί για να εργαστεί στον Πειραιά και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του. Σε ηλικία 23 ετών αρραβωνιάστηκε, όμως σύντομα άρχισε να νιώθει έντονη πνευματική έλξη προς τον μοναχισμό.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, είχε ένα όραμα με αγγέλους που τον απομάκρυνε από τις γήινες έγνοιες. Έτσι, διέλυσε τον αρραβώνα του και άρχισε ασκητική ζωή στα περίχωρα της Αθήνας. Το 1921 πήγε στο Άγιο Όρος αποζητώντας πνευματικό οδηγό για τη νοερά προσευχή. Εγκαταστάθηκε στα Κατουνάκια, κοντά στον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος του επέτρεψε να προσεύχεται μόνος του σε μια σπηλιά μέχρι να βρεθεί συνασκητής για την αποφυγή πλανών. Το 1925 εκάρη μοναχός, παίρνοντας το όνομα Ιωσήφ, στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.

Ζώντας με απόλυτη λιτότητα και διαρκή προσευχή μαζί με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο, ο Αγιος Ιωσήφ έγινε πνευματικός καθοδηγητής πολλών μοναχών. Μεταξύ των μαθητών του ήταν και ο πατέρας Εφραίμ, που αργότερα έγινε ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο βαθιά θρησκευόμενος Άρης Σερβετάλης υποδύθηκε στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γέλενα Πόποβιτς, τον Αγιο Νεκτάριο Αιγίνης.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

