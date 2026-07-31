Καλεσμένος στην εκπομπή «Τσάι με μπάλα» βρέθηκε ο Άρης Σοϊλέδης, όπου προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη συμμετοχή του στο Survivor. Αναφερόμενος στους όρους του συμβολαίου του, ο πρώην ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ανοιχτά πως οι υψηλές οικονομικές απολαβές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να πει το «ναι» στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Η αμοιβή μου στο Survivor ήταν 7.000 ευρώ την εβδομάδα και συνολικά, επειδή έμεινα περίπου έξι μήνες, ήταν 174.000 ευρώ. Δεν είχα πάρει ποτέ τέτοιο συμβόλαιο στην καριέρα μου. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχα ήταν στη Ρουμανία, 150.000 ευρώ», αποκάλυψε αρχικά ο Άρης Σοϊλέδης.

Στη συνέχεια, ο πρώην ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Όπως είπε, ενώ αγωνιζόταν στη Στεάουα Βουκουρεστίου, βίωσε δύο μεγάλες απώλειες μέσα σε λίγους μήνες, καθώς έχασε τον αδερφό του και στη συνέχεια τον πατέρα του.

«Ήταν έξι πολύ δύσκολοι μήνες για εμένα και την οικογένειά μου. Επέλεξα να επιστρέψω στην Ελλάδα, ώστε να βρίσκομαι κοντά στη μητέρα μου και στους δικούς μου ανθρώπους, γιατί ένιωσα πως με χρειάζονταν», σημείωσε ο Άρης Σοϊλέδης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, όταν γύρισε στην Ελλάδα, δεν υπήρχε κάποια πρόταση που να πλησίαζε οικονομικά τα δεδομένα που είχε στη Ρουμανία. Έτσι, όταν ήρθε η πρόταση από το Survivor, την είδε ως μια σημαντική ευκαιρία, καθώς, όπως ανέφερε, τα χρήματα που κέρδισε σε έξι μήνες στο παιχνίδι αντιστοιχούσαν σε απολαβές που θα χρειαζόταν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει μέσω του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

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