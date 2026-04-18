Επιπλέον, ανέφερε για τη συμμετοχή του: «Ήμουν στη Στεάουα και χάνω τον αδερφό μου και μέσα σε έξι μήνες χάνω και τον μπαμπά μου. Πολύ δύσκολοι έξι μήνες για εμένα και την οικογένειά μου. Επιλέγω να επιστρέψω στην Ελλάδα να παίξω σε κάποια ομάδα, για να είμαι κοντά στη μητέρα μου και την οικογένειά μου, γενικότερα. Ένιωσα ότι με χρειάζονται. Επιστρέφοντας εδώ, δεν υπήρχε κάποια πρόταση που να είναι κοντά στα οικονομικά που έπαιρνα στη Ρουμανία. Ήμουν 30 πλέον και είχα φτάσει την καριέρα μου, μέσα από δυσκολίες, να έχω το καλύτερο συμβόλαιο που είχα ποτέ, στη Ρουμανία. Δεν είχα κάποια οικονομική πρόταση που θα με κάλυπτε και έρχεται η πρόταση από το Survivor, που τα λεφτά που θα έπαιρνα σε 4 ποδοσφαιρικά χρόνια, τα πήρα σε έξι μήνες στο Survivor».

Όσον αφορά τη viral ατάκα του στο reality επιβίωσης, ο Άρης Σοϊλέδης εξήγησε: «Ο Τάκης Καραγκούνιας είναι μια ιδιαίτερη μορφή. Πλέον τα έχουμε βρει και μιλάμε και στο τηλέφωνο. Ήθελα να πω ότι ‘Προσπαθώ 30 χρόνια να φτιάξω ένα όνομα, μια προσωπικότητα και να δημιουργήσω ένα άνθρωπο. Δεν μπορεί να μου καταστρέψεις εσύ αυτό που χτίζω 30 χρόνια – όχι ποδοσφαιρικά – σαν άνθρωπος και προσωπικότητα. Να μου τα καταστρέψεις για ένα κωλ@@ιδο’. Αλλά πάνω στα νευρά μου είπα ’30 χρόνια καριέρας’ και με ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πάρα πολλά πράγματα».

govastiletto.gr – Ατύχημα κατά τη διάρκεια της προπόνησής του είχε ο Άρης Σοϊλέδης